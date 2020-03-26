Житель Петушинского района убил жену, потому что она мешала смотреть ему телевизор

26 Март 2020 2020-03-26T14:21:59+03:00

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Следтвенный комитет возбудил уголовное дело против 60-летнего жителя Петушинского района. Он обвиняется в убийстве.

Вечером 17 марта пьяный мужчина начал ссориться с женой. Он посчитал, что она мешает смотреть ему телевизор и пырнул ее ножом. 60-летняя женщина скончалась на месте.

- Пострадавшая периодически подвергалась физическому насилию со стороны супруга, но даже если дело доходило до судебных инстанций, примерялась с ним и продолжала жить с ним, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

Суд принял решение заключить обвиняемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU