В деревне Анохино Меленковского района из-за поджога травы загорелось восемь домов

26 Март 2020 2020-03-26T14:13:59+03:00

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Сегодня около 12 часов спасатели узнали о том, что загорелась трава в деревне Анохино Меленковского района. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

- Когда пожарные приехали, горело уже восемь домов, 5 из которых нежилые. Всего в деревне Анохино расположено 47 домов, из них 11 жилых, в которых проживает 21 человек, - сообщили в областном управлении МЧС.

Пожарные оперативно локализовали возгорание на площади 500 кв.м. и не дали огню распространиться на другие строения. Эвакуация не проводилась. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Всего к тушению пожара привлекается 24 человека, 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 22 человека, 5 единиц техники.

Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU