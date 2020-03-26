В деревне Анохино Меленковского района из-за поджога травы загорелось восемь домов
Сегодня около 12 часов спасатели узнали о том, что загорелась трава в деревне Анохино Меленковского района. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.
- Когда пожарные приехали, горело уже восемь домов, 5 из которых нежилые. Всего в деревне Анохино расположено 47 домов, из них 11 жилых, в которых проживает 21 человек, - сообщили в областном управлении МЧС.
Пожарные оперативно локализовали возгорание на площади 500 кв.м. и не дали огню распространиться на другие строения. Эвакуация не проводилась. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Всего к тушению пожара привлекается 24 человека, 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 22 человека, 5 единиц техники.
Информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU