2020-03-26T14:04:31+03:00
Общество

Рпенский проезд расчищают от мусора и гаражного хлама

За последний год убрали почти 500 незаконно установленных гаражей
Виктория СУХОВА
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Коммунальные службы мэрии продолжают работы по расчистке створа Рпенского проезда от незаконно установленных гаражей и уборке мусора, оставшегося после их демонтажа.

За последний год в створе будущей автомобильной дороги, которая станет дублером улиц Большой Нижегородской и Добросельской и соединит Восточный район с центральной частью города Владимира, убрали почти 500 незаконно установленных гаражей.

За организацию работ отвечает администрация Фрунзенского района. Как отмечают ее сотрудники, после демонтажа и вывоза нелегальных металлических конструкций на территории бывших ГСК остаются завалы бытового и хозяйственного мусора, в том числе крупногабаритного. Поэтому на помощь приходят специалисты и техника муниципального «Центра управления городскими дорогами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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