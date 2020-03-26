Владимирская область попала в десятку лучших регионов для виртуальных туров и экскурсий
Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых лучших регионов России для виртуальных туров и экскурсий по музеям и достопримечательностям.
В первую десятку лучших регионов для виртуальных туров и экскурсий входят Московская область, Крым, Воронежская область, Самарская область, Краснодарский край, Иркутская область, Ленинградская область, Владимирская область, Башкирия и Свердловская область.
Рейтинг был составлен по результатам исследования числа предложений виртуальных туров по регионам России в поисковых системах.
Владимирская область занимает восьмую строчку рейтинга. В поисковик наш регион вбивали 476 тысяч раз.
Напомним, что в связи с коронавирусом все учреждения культуры перешли в режим онлайн-трансляций.
ИСТОЧНИК KP.RU