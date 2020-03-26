Владимирская область попала в десятку лучших регионов для виртуальных туров и экскурсий

26 Март 2020 2020-03-26T14:01:38+03:00

Гуглили регион-33 476 тысяч раз

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Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых лучших регионов России для виртуальных туров и экскурсий по музеям и достопримечательностям.

В первую десятку лучших регионов для виртуальных туров и экскурсий входят Московская область, Крым, Воронежская область, Самарская область, Краснодарский край, Иркутская область, Ленинградская область, Владимирская область, Башкирия и Свердловская область.

Рейтинг был составлен по результатам исследования числа предложений виртуальных туров по регионам России в поисковых системах.

Владимирская область занимает восьмую строчку рейтинга. В поисковик наш регион вбивали 476 тысяч раз.

Напомним, что в связи с коронавирусом все учреждения культуры перешли в режим онлайн-трансляций.

ИСТОЧНИК KP.RU