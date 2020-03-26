Жители Мурома выбирают, каким станет парк "30 лет Победы"

26 Март 2020 2020-03-26T13:56:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава округа Муром Евгений Рычков в своем инстаграме предложил жителям выбрать новый проект реконструкции парка "30 лет Победы".

- Я бы хотел ,чтобы жители проголосовали за один из трех проектов, которые разработала группа архитекторов и дизайнеров, - написал Евгений Рычков.

Первый вариант - классический - предусмотрены пешеходные дорожки, скамейки для отдыха, освещение по всему периметру.

Во втором варианте предусмотрена спортивно-игровая площадка, окольцованная дорожкой с парковыми качелями для взрослых.

В третьем варианте центральным элементом станет выставка военной техники разных лети мемориалы, свидетельствующие о том, что жители города принимали участие в ВОВ. Также здесь есть парковые качели для взрослых, скамейки и фонари г-образной формы, которые создадут эффект тоннеля.

Сейчас лидирует 3-й вариант (161 человек), 148 человек проголосовало за второй вариант, первый вариант понравился 12 людям.Проголосовать можно на официальном сайте Евгения Рычкова.

ИСТОЧНИК KP.RU