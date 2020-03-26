Жители Мурома выбирают, каким станет парк "30 лет Победы"
Глава округа Муром Евгений Рычков в своем инстаграме предложил жителям выбрать новый проект реконструкции парка "30 лет Победы".
- Я бы хотел ,чтобы жители проголосовали за один из трех проектов, которые разработала группа архитекторов и дизайнеров, - написал Евгений Рычков.
Первый вариант - классический - предусмотрены пешеходные дорожки, скамейки для отдыха, освещение по всему периметру.
Во втором варианте предусмотрена спортивно-игровая площадка, окольцованная дорожкой с парковыми качелями для взрослых.
В третьем варианте центральным элементом станет выставка военной техники разных лети мемориалы, свидетельствующие о том, что жители города принимали участие в ВОВ. Также здесь есть парковые качели для взрослых, скамейки и фонари г-образной формы, которые создадут эффект тоннеля.
Сейчас лидирует 3-й вариант (161 человек), 148 человек проголосовало за второй вариант, первый вариант понравился 12 людям.Проголосовать можно на официальном сайте Евгения Рычкова.
ИСТОЧНИК KP.RU