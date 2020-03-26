Полицейский пес Ричард помог найти похищенное имущество в Селивановском районе

26 Март 2020 2020-03-26T13:08:07+03:00

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22 марта жительница деревни Курково в Селивановском районе обратилась в полицию. Женщина увидела, что в одном из дачных домов, за которым она присматривала по просьбе хозяев, разбиты стекла. Полицейские обнаружили на месте преступления отпечатки пальцев рук и следы подошвы обуви. К поискам подозреваемого подключили служебного ротвейлера по кличке Ричард. Четвероногий полицейский привел своих коллег в лес, где и было обнаружено похищенное имущество: шуруповерт, бензопилы, термосы и продукты питания. На информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, к преступлению может быть причастен 36-летний местный житель из соседней деревни, который ранее уже был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU