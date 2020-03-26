2020-03-26T13:06:29+03:00
Происшествия

В Муромском районе под лед провалились двое рыбаков: один погиб

Выходить на лед сейчас опасно для жизни - толщина максимум 7 см
Валерия ПРОНИНА
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Место трагедииМесто трагедииФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Трагический случай произошел на озере Виша у населенного пункта Алешунино Муромского района 25 марта. Двое рыбаков находились на тонком льду озера, и оба провалились. Один мужчина смог выбраться самостоятельно, другой - 1952 года рождения - погиб.

С начала года это второй случай гибели человека на водоеме во Владимирской области. Еще двоих человек удалось спасти. Как сообщают в пресс-службе МЧС, толщина льда сейчас достигает максимум 7 сантиметров, а на некоторых озерах - 1-2. Находится на льду опасно для жизни.

При происшествиях на воде звоните по телефонам: «112», «101» (с мобильного), «01» (с городского).

ИСТОЧНИК KP.RU

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