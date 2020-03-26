Владимирская полиция не планирует ловить детей в торговых центрах и школах

26 Март 2020 2020-03-26T12:52:25+03:00

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Повсюду: в социальных сетях, в родительских школьных чатах в мессенджерах стали появляться сообщения о том, что владимирские полицейские в период с 25 марта по 12 апреля, с 11.00 до 21.00 будут патрулировать торговые центры с целью выявления детей, гуляющих без родителей. Помимо этого, якобы полицейские будут ходить еще и по школам. И если хоть один ребенок там будет обнаружен, директоров будут штрафовать. Так вот все эти сообщения - фейк, заявили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Кроме того, в полиции напомнили, что за распространение "заведомо непроверенной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений", предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU