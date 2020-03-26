2020-03-26T11:28:35+03:00
Происшествия

Владимирская полиция ищет очевидцев страшного ДТП в Меленковском районе

В результате этой аварии один человек погиб и шестеро пострадали
Алена Головина
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В аварии в Меленковском районе один человек погиб и шестеро пострадалиВ аварии в Меленковском районе один человек погиб и шестеро пострадалиФото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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Авария случилась 20 марта, около девяти часов вечера, в Меленковском районе. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель "Форда", которая ехала в Меленки, вылетела на встречку, где столкнулась с автомобилем "Сузуки". В результате аварии скончался 30-летний пассажир "Форда". Водителей обоих автомобилей и троих пассажиров "Сузуки": 1995, 1998 и 1995 г.р. госпитализировали. Еще одного пассажира "Форда" - 17-летнего подростка - отравили на лечение домой. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Полиция ищет очевидцев аварии. В ходе предварительного следствия установлено, что им мог стать водитель большегруза, которого обгоняла водитель "Форда". Правоохранители просят очевидцев ДТП звонить по телефонам: 8(49247)2-32-46 и 8(49247)2-32-46

ИСТОЧНИК KP.RU

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