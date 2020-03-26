2020-03-26T11:18:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, новости на 26 марта: в поликлиниках введен мораторий на посещение и прививки

В больницы будут класть только экстренных больных
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимирской области до 30 апреля ограничено посещение поликлиник и плановые госпитализации. Постановление об особом режиме работы медицинских учреждений подписала главный санитарный врач Владимирской области.

С 26 марта и пока по 30 апреля вводится запрет на плановую госпитализацию пациентов, в больницы будут класть только по экстренным показаниям. На тот же срок отменяется посещение пациентами поликлиник и ФАПов в плановом порядке, исключение делается только для срочных случаев. Отменяется на это время диспансеризация. Плановые прививки детям и взрослым тоже откладываются на срок после 30 апреля. Отменяются поездки в санатории и на восстановительное лечение, кроме тех пациентов, которые направляются туда непосредственно из стационаров.

Медицинская помощь больным ОРВИ и гриппом будет оказываться на дому, приоритет - людям старше 65 лет. Всех больных с подозрением на коронавирус будут сразу же помещать в инфекционную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирские волонтеры помогают пожилым людям сходить в магазин и оплатить счета
Житель Петушинского района убил жену, потому что она мешала смотреть ему телевизор
В деревне Анохино Меленковского района из-за поджога травы загорелось восемь домов
Рпенский проезд расчищают от мусора и гаражного хлама
Владимирская область попала в десятку лучших регионов для виртуальных туров и экскурсий
Жители Мурома выбирают, каким станет парк "30 лет Победы"
Полицейский пес Ричард помог найти похищенное имущество в Селивановском районе
В Муромском районе под лед провалились двое рыбаков: один погиб
Владимирская полиция не планирует ловить детей в торговых центрах и школах
ВТБ получил деcять наград премии "Хрустальная гарнитура"
Коронавирус во Владимирской области, новости на 26 марта 2020 года: зараженных - 0
Сотрудники колл-центра ПСБ получили три награды международной премии «Хрустальная гарнитура»
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
Владимирская полиция ищет очевидцев страшного ДТП в Меленковском районе
Коронавирус во Владимирской области, новости на 26 марта: в поликлиниках введен мораторий на посещение и прививки
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Отмена мероприятий из-за коронавируса во Владимире: закрываются все развлекательные заведения
Владимирцы стали предпочитать безналичные расчеты
Владимирцам через интернет продавали контрафактные лекарства
Владимирку обманули при покупке обуви через соцсети