Коронавирус во Владимирской области, новости на 26 марта: в поликлиниках введен мораторий на посещение и прививки

26 Март 2020 2020-03-26T11:18:20+03:00

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Во Владимирской области до 30 апреля ограничено посещение поликлиник и плановые госпитализации. Постановление об особом режиме работы медицинских учреждений подписала главный санитарный врач Владимирской области.

С 26 марта и пока по 30 апреля вводится запрет на плановую госпитализацию пациентов, в больницы будут класть только по экстренным показаниям. На тот же срок отменяется посещение пациентами поликлиник и ФАПов в плановом порядке, исключение делается только для срочных случаев. Отменяется на это время диспансеризация. Плановые прививки детям и взрослым тоже откладываются на срок после 30 апреля. Отменяются поездки в санатории и на восстановительное лечение, кроме тех пациентов, которые направляются туда непосредственно из стационаров.

Медицинская помощь больным ОРВИ и гриппом будет оказываться на дому, приоритет - людям старше 65 лет. Всех больных с подозрением на коронавирус будут сразу же помещать в инфекционную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU