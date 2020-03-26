Отмена мероприятий из-за коронавируса во Владимире: закрываются все развлекательные заведения
Во Владимире из-за эпидемии коронавируса отменяются спортивные и развлекательные мероприятия. Постановление об этом подписала главный санитарный врач Владимирской области. С 27 марта во Владимире и во всей области прекращают работу все развлекательные и спортивные учреждения. Конкретнее:
Закрываются все бассейны, фитнес-центры, тренажерные залы и другие заведения для занятия спортом и физкультурой, допуск посетителей в них прекращается;
Закрываются все ДК, выставочные залы, культурные центры и другие учреждения, подведомственные департаменту культуры;
Временно прекращают работу все кинотеатры, театры, концертные залы;
Прекращается проведение мероприятий в центра досуга для пожилых людей.
Контролировать выполнение постановления будет владимирское управление Роспотребнадзора. За невыполнение будут составлены протоколы об административном правонарушении, а помещения нарушителя могут быть опечатаны на неопределенный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU