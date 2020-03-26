2020-03-26T11:08:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Отмена мероприятий из-за коронавируса во Владимире: закрываются все развлекательные заведения

Постановление об этом подписала главный санитарный врач Владимирской области
Вероника ПАНИНА
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Во Владимире из-за эпидемии коронавируса отменяются спортивные и развлекательные мероприятия. Постановление об этом подписала главный санитарный врач Владимирской области. С 27 марта во Владимире и во всей области прекращают работу все развлекательные и спортивные учреждения. Конкретнее:

Закрываются все бассейны, фитнес-центры, тренажерные залы и другие заведения для занятия спортом и физкультурой, допуск посетителей в них прекращается;

Закрываются все ДК, выставочные залы, культурные центры и другие учреждения, подведомственные департаменту культуры;

Временно прекращают работу все кинотеатры, театры, концертные залы;

Прекращается проведение мероприятий в центра досуга для пожилых людей.

Контролировать выполнение постановления будет владимирское управление Роспотребнадзора. За невыполнение будут составлены протоколы об административном правонарушении, а помещения нарушителя могут быть опечатаны на неопределенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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