2020-03-26T11:04:42+03:00
Экономика

Владимирцы стали предпочитать безналичные расчеты

Количество операций по картам за год увеличилось на 40 процентов
Алексей СУХОВ
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За 2019 год жители Владимирской области совершили 293 млн операций по платежным картам на территории России и за ее пределами. Это почти на 40% больше, чем годом ранее. Объем операций составил 525,1 млрд рублей, что также выше прошлого года на 21,3%. Всего для владимирцев выпущено более 2,1 млн карт.

Количество операций по оплате товаров и услуг с помощью платежных карт выросло на 43%, а сумма платежей составила 156,1 млрд рублей (рост на 35%). При этом средний чек покупки составил 669 рублей. Объем операций по переводу денежных средств с карты на карту в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 39,6%. А вот деньги стали снимать реже на 4,1% (23,7 млн операций).

- Для поддержки россиян банкам с 1 мая запрещено брать комиссию с клиентов при переводах в системе быстрых платежей до 100 тысяч рублей в месяц, - отметил заведующий сектором платежных систем и расчетов владимирского отделения Банка России Владимир Полянский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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