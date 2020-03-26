2020-03-26T10:41:10+03:00
Происшествия

Владимирцам через интернет продавали контрафактные лекарства

Незаконная продажа осуществлялась с 14 сайтов
Алена Головина
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Факт продажи фальсифицированных лекарств жителям 33 региона был установлен в результате операции "Пангея", которую провели владимирские полицейские в период с 3 по 10 марта. Они проверили более 140 сайтов, осуществлявших продажу лекарств и медицинских изделий. Выяснилось, что на 14 интернет-ресурсах владимирцам предлагали не только контрафактные лекарства, но даже медицинские услуги с применением незарегистрированных медицинских препаратов. Информация о сайтах-нарушителях направлена в компетентные органы, сообщается в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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