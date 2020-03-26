2020-03-26T10:10:24+03:00
Происшествия

Владимирку обманули при покупке обуви через соцсети

Житель Тулы попросил перевести ему деньги, а затем скрылся
Алена Головина
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Жительница Меленковского района решила приобрести себе обувь через соцсети. Она перевела 2800 рублей продавцу, который затем перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, продавцом обуви оказался житель Тулы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. 25-летнего парня задержали. Он дал признательные показания. Ему грозит реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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