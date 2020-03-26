На молочной ферме Кольчугинского района нашли нарушения

26 Март 2020 2020-03-26T10:00:58+03:00

Транспорт, на котором перевозили корм, не проходил обработку, также главный вход не был оборудован дезинфекционным барьером

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Сотрудники прокуратуры выехали с проверкой на одно из предприятий Кольчугинского района, которое занимается разведением молочного крупного рогатого скота.

По данным прокуратуры области, на ферме нашли нарушения. Например, главный въезд на территорию предприятия не оборудован дезинфекционным барьером, температура и относительная влажность воздуха в животноводческих помещениях не отслеживается, транспорт, на котором переводят корм, не проходит ветеринарно-санитарную обработку, индивидуальная идентификация крупного рогатого скота в целях предотвращения распространения заразных болезней животных осуществляется не в полном объеме.

Прокурор внес представление в адрес директора ООО «Рабочий». Также внесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях за нарушение ветеринарно-санитарных правил.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU