Во владимирском психоневрологическом интернате обнаружили партию опасного для здоровья людей мяса

25 Март 2020 2020-03-25T10:00:25+03:00

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Сразу в двух учреждениях социального обслуживания Владимирской области сотрудники Россельхознадзора обнаружили опасное мясо. Потенциально опасную бескостную охлажденную говядину забрали из Владимирского психоневрологического интерната, а бескостную охлажденную свиную лопатку из Суздальского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Результаты лабораторных исследований показали, что в мясе содержится не допустимый в пищевой продукции кленбутерол. Химический препарат применяют как лекарственное средство, оказывающее мощное бронхолитическое действие. А в животноводстве кленбутерол используют в качестве стимулятора роста и ускорения набора массы животным, что делает мясную продукцию потенциально опасной для человека. Вещество накапливается в продуктах и не разрушается при их нагревании.

Производителям сообщили о недопустимости использования данного препарата. А "Юрьев-Польский мясокомбинат", который поставлял свинину сейчас проверяют внепланово. Мясо естественно изъяли из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU