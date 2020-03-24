В Кольчугинском районе загорелся жилой дом: хозяйка сумела выбраться

24 Март 2020 2020-03-24T17:50:52+03:00

Пожарные отстояли второй дом, рядом стоящий, на который перекинулось пламя

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24 марта в районе двух часов дня в деревне Городская Новоселка в Кольчугинском районе загорелся частный жилой дом. Из дома успела выбежать хозяйка, она и позвонила пожарным.

Из-за сильного ветра пламя перекинулось на кровлю соседнего дома. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться по всей площади второго дома.

Площадь, охваченная огнем, составила составила 42 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 11 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU