В Кольчугинском районе загорелся жилой дом: хозяйка сумела выбраться
Пожарные отстояли второй дом, рядом стоящий, на который перекинулось пламя
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24 марта в районе двух часов дня в деревне Городская Новоселка в Кольчугинском районе загорелся частный жилой дом. Из дома успела выбежать хозяйка, она и позвонила пожарным.
Из-за сильного ветра пламя перекинулось на кровлю соседнего дома. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться по всей площади второго дома.
Площадь, охваченная огнем, составила составила 42 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 11 человек и 4 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU