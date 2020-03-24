На улице Мира во Владимире закрывают левые повороты

24 Март 2020 2020-03-24T16:39:42+03:00

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Городская комиссия по безопасности дорожного движения внесла изменения в схему организации движения транспорта по улице Мира - на участке от проспекта Строителей до Октябрьского проспекта.

По оценкам экспертов, закрытие части левых поворотов на этом участке улицы Мира, где в часы пик возникают автомобильные заторы, будет способствовать уменьшения числа и размера пробок в часы пик. А это снизит аварийность на дороге. Изменения вступят в силу через три недели. Подробная схема организации дорожного движения по улице Мира размещена на официальном сайте администрации по адресу: http://www.vladimir-city.ru/economics/zhkh/news/1055325/.

ИСТОЧНИК KP.RU