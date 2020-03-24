В Судогодском и Гороховецком районах жители обворовывали своих знакомых

24 Март 2020 2020-03-24T16:40:36+03:00

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В Судогодском районе местная жительница украла у своего знакомого 8 тысяч рублей, пока он гостил у нее в доме. В Гороховецком районе наоборот, пострадавшим оказался хозяин квартиры. Его друг, который зашел поболтать, на обратном прихватил телефон. Обоим воришкам может грозить реальный срок, сообщается в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU