В Судогодском и Гороховецком районах жители обворовывали своих знакомых
В обоих случаях пострадавшими оказывались мужчины
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В Судогодском районе местная жительница украла у своего знакомого 8 тысяч рублей, пока он гостил у нее в доме. В Гороховецком районе наоборот, пострадавшим оказался хозяин квартиры. Его друг, который зашел поболтать, на обратном прихватил телефон. Обоим воришкам может грозить реальный срок, сообщается в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU