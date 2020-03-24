Владимирские росгвардейцы готовятся отметить свой профессиональный праздник

24 Март 2020 2020-03-24T16:28:01+03:00

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В конце недели владимирские росгвардейцы отметят свой профессиональный праздник. 27 марта исполняется 4 года со дня образования войск национальной гвардии РФ. Правда, из-за коронавируса торжеств не будет. Тем не менее ведомство подводит итоги своей работы за 2019 год и делится достижениями. За прошлый год сотрудники вневедомственной охраны выезжали более 17 тысяч раз по сигналу «тревога». Благодаря их быстрому реагированию было предотвращено около полутора тысяч попыток хищения имущества и более 70 краж. А также выявлено более сотни лиц, находящихся в розыске. В результате спецмероприятий владимирские росгвардейцы изъяли из незаконного оборота около 600 боеприпасов и 40 единиц огнестрельного оружия. В ведомстве не забывают и о военно-патриотической работе. В 2020 году на базе владимирского управления была открыта секция по правилам практической стрельбы для детей от 10 до 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU