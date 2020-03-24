2020-03-24T15:24:43+03:00
Общество

Строительство двух поликлиник в Сновицах-Веризино может начаться в 2022 году

Но при условии, что проект согласится софинансировать Минздрав
Алексей СУХОВ
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А Минздрав России как раз готов рассмотреть вопрос софинансирования. Во всяком случае об этом заявляют в "белом доме".

По данным областной администрации, Минздрав готов рассмотреть вопрос строительства двух поликлиник в микрорайоне Сновицы – Веризино в городе Владимире при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Губернатору Владимиру Сипягину об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ответ на обращение главы Владимирской области.

Теперь областным властям надо направить в Минздрав России бюджетную заявку от Владимирской области с полным пакетом обосновывающих материалов по названным объектам капитального строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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