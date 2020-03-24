Университет вернул владимирке деньги за обучение

24 Март 2020 2020-03-24T14:53:47+03:00

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Горожанка поступила во Владимирский государственный университет по контракту, заключила контракт и оплатила обучение в сентябре прошлого года за весь учебный год. Однако в декабре прошлого года жительница Владимира передумала получать высшее образование платно и обратилась в университет с заявлением о расторжении договора. Но в вузе нарушили требования законодательства об образовании и не вернули деньги, хотя должны были возвратить всю сумму минус фактически понесенных ВлГУ расходов. Девушке пришлось обратиться в прокуратуру, по результатам проверки во Владимирский государственный университет внесено представление, нарушения устранены, денежные средства выплачены заявителю.

ИСТОЧНИК KP.RU