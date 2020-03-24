2020-03-24T14:36:50+03:00
Общество

Жителя Суздаля наказали за экстремистский ролик в соцсети

Горожанин заплатил штраф
Ирина Мальцева
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Экстремистский материал в «В контакте» обнаружила прокуратура в ходе совместной проверки с отделением УФСБ России по Владимирской области. Как оказалось, житель города выложил на свою страницу и хранил там видеозапись, признанную еще в 2013 году судом экстремистским материалом, и включенную в Федеральный список экстремистских материалов. Этот ролик содержит высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц по партийной принадлежности. а также высказывания побудительного характера, Кроме того, он призывающие к враждебным действиям против них. За административное правонарушение - хранение в целях массового распространения экстремистских материалов, включенных в федеральный список – суздальчанина оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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