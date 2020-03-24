Ковровские полицейские задержали мужчину с поддельными водительскими правами

24 Март 2020 2020-03-24T14:29:06+03:00

Изменить размер текста: A A

21 марта в Коврове сотрудники ГИБДД остановили 28-летнего жителя Башкортостана. Он предъявил стражам порядка водительское удостоверение, которое вызвало подозрение у полицейских. Документ был отправлен на экспертизу. Она показала, что права поддельные. Молодой человек рассказал, что заказал их в интернете, потому что был лишен права управлять транспортным средством. За использование заведомо подложного документа в отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ему может грозить реальный срок до года.

ИСТОЧНИК KP.RU