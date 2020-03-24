2020-03-24T14:05:27+03:00
Общество

Жители Владимирской области стали реже болеть туберкулезом

Заболеваемость снизилась с 38,0 на 100 тысяч населения в 2017 году до 33,5 в 2019-м
Виктория СУХОВА
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Сегодня, 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Туберкулез является одной из 10 ведущих причин смерти в мире.

Заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась с 38,0 на 100 тысяч населения в 2017 году до 33,5 в 2019-м. Уровень смертности за тот же период снизился с 3,7 до 2,6. Это одни из лучших показателей в России.

Для того чтобы предотвратить заболевание туберкулезом, необходимо иммунизировать детей раннего возраста вакциной BCG, выявлять в детских коллективах латентные и ранние формы туберкулезной инфекции с помощью пробы Манту или Диаскинтеста, проводить превентивное лечение латентной туберкулезной инфекции (что наиболее актуально для ВИЧ-инфицированных), а также ежегодно проходить бесплатную профилактическую флюорографию.

Во Владимирской области организована «горячая линия» по вопросам лечения и профилактики туберкулеза. Жители области могут задать вопросы специалистам Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи по тел. (4922) 32-32-65. Линия работает 24 марта с 8.00 до 16.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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