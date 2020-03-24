В Меленках от отравления угарным газом погиб мужчина

24 Март 2020 2020-03-24T13:36:16+03:00

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Пожар случился 24 марта, в Меленках, в частном доме на улице Мичурина. О возгорании в половине девятого утра спасателям сообщили соседи. Тушить огонь приехали 6 человек и 2 единицы техники. После того, как огнеборцы ликвидировали пожар, в доме был обнаружен труп мужчины 1959 года рождения. По предварительной версии, он отравился угарным газом. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU