2020-03-24T13:31:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, новости на 24 марта: сделано 565 тестов, положительных нет

С симптомами ОРВИ к врачам обратились почти 1000 человек за сутки
Вероника ПАНИНА
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Ситуация с коронавирусом во Владимирской области на 24 марта остается благополучной. По сведениям владимирского управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день жителям региона сделано 565 тестов на коронавирус. Ни одного положительного результата нет. Под наблюдением медиков на карантине остается 3423 человека, сняты с учета сегодня были 4226 человек - у них вышел 14-дневный срок карантина, а симптомы коронавируса так и не проявились, так что они считаются здоровыми.

А вот с симптомами ОРВИ и гриппа в больницы региона за сутки обратилось 937 человек. Все они граждане России, симптомов коронавирусной инфекции не имеют. Тем не менее, департамент здравоохранения Владимирской области напоминает, что если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) лучше не ходить в поликлинику, а вызвать врача на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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