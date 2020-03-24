2020-03-24T12:51:19+03:00
Общество

31 марта в Киржачском районе отключат телевидение

Но ненадолго - всего на шесть часов
Алексей СУХОВ
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31 марта в связи с проведением профилактических работ на объекте связи телерадиосети России в Киржаче отключат телерадиовещание.

Речь идет об отключении телерадиовещания, задействованного в трансляции программ каналов первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения, сообщает Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр.

Работы будут проводиться 31 марта с 10.00 до 16.00. В зону охвата объекта связи входят все населённые пункты Киржачского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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