2020-03-24T12:43:29+03:00
Общество

Прибывших из-за рубежа владимирцев, которые не будут соблюдать режим самоизоляции, оштрафуют

Их кошельку грозит от 100 до 1000 рублей
Алексей СУХОВ
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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что всех граждан, которые вернулись из-за рубежа, но не выполняют режим самоизоляции в домашних условиях в течении 14 дней, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID-19", ожидает штраф.

За нарушение режима изоляции владимирцам может грозить наказание от ста до тысячи рублей в зависимости от того, какую статью кодекса об административных правонарушений вы нарушили. Более того, по статье 236 УК РФ нарушителям может грозить до пяти лет лишения свободы.

Впрочем, последний вариант, скорее всего, возможен только в условиях чрезвычайной ситуации. Пока же во Владимирской области ситуация спокойная. Медики и специалисты Роспотребнадзора говорят, что случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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