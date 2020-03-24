2020-03-24T12:52:48+03:00
Общество

Пьяный владимирец, врезавшийся в автобус, испугался и не успел добежать до туалета

Инспектор ГИБДД отпустил виновника ДТП справить нужду, но тот не успел
Алена Головина
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Пьяный владимирец, устроивший ДТП, обмочился прямо на месте аварииПьяный владимирец, устроивший ДТП, обмочился прямо на месте аварииФото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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Авария произошла во Владимире, утром, 23 марта. На улице Комиссарова, возле дома №2Е водитель вазовской «семерки» не уступил дорогу 23 автобусу. В результате чего произошло столкновение транспортных средств. На момент оформления документов никому из пассажиров автобуса медицинская помощь не понадобилась. Водитель «семерки» тоже остался цел. Но затем выяснилось, что виновник аварии был изрядно пьян. Об этом рассказывают в соцсетях очевидцы ДТП. Один из подписчиков даже признался, что живет с мужчиной в одном доме, и никогда не видел его трезвым. Когда инспекторы ГИБДД пригласили мужчину в патрульный автомобиль для оформления протокола, он попросился в туалет. Но добежать не успел - мужчина обмочился прямо в штаны. Документы оформлялись на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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