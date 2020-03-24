2020-03-24T11:54:16+03:00
Общество

Во Владимирской области продолжается эпидемия ОРВИ

За неделю к врачам обратилось более двенадцати с половиной тысяч человек
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

За минувшую неделю в области зарегистрировано 12 548 случаев заболеваний ОРВИ, среди них 7 112 детей. Уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 16,9%. Больше всего заболевших во Владимире, Ковровском и Кольчугинском районе. За семь дней в областной столице к врачам с симптомами простуды обратилось 4 055 жителей, в том числе 2 278 детей. В городе на каждые десять тысяч болеет 113 человек, большинство из захворавших - взрослые. Гриппом тоже болеть стало больше, хотя эпидемии нет. За прошедшую неделю в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследованы пробы от 90 больных острыми респираторными вирусными инфекциями, подтверждено шестнадцать случаев свиного гриппа и восемь случаев гриппа В.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Университет вернул владимирке деньги за обучение
Жителя Суздаля наказали за экстремистский ролик в соцсети
Ковровские полицейские задержали мужчину с поддельными водительскими правами
ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 руб
ВТБ Регистратор запустил услугу регистрации акционерных обществ и выпусков ценных бумаг
Группа ВТБ предоставила Узпромстройбанку кредит под покрытие Экспортно-кредитного агентства Австрии
Жители Владимирской области стали реже болеть туберкулезом
В Меленках от отравления угарным газом погиб мужчина
Коронавирус во Владимирской области, новости на 24 марта: сделано 565 тестов, положительных нет
31 марта в Киржачском районе отключат телевидение
Прибывших из-за рубежа владимирцев, которые не будут соблюдать режим самоизоляции, оштрафуют