Во Владимирской области продолжается эпидемия ОРВИ

24 Март 2020 2020-03-24T11:54:16+03:00

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За минувшую неделю в области зарегистрировано 12 548 случаев заболеваний ОРВИ, среди них 7 112 детей. Уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 16,9%. Больше всего заболевших во Владимире, Ковровском и Кольчугинском районе. За семь дней в областной столице к врачам с симптомами простуды обратилось 4 055 жителей, в том числе 2 278 детей. В городе на каждые десять тысяч болеет 113 человек, большинство из захворавших - взрослые. Гриппом тоже болеть стало больше, хотя эпидемии нет. За прошедшую неделю в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследованы пробы от 90 больных острыми респираторными вирусными инфекциями, подтверждено шестнадцать случаев свиного гриппа и восемь случаев гриппа В.

ИСТОЧНИК KP.RU