2020-03-24T11:44:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимире открыли "обсерватор" - изолятор для возможных носителей коронавируса

Он рассчитан на 75 человек
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Во Владимирской области открыли второй в регионе обсерватор - так в карантинном законодательстве называется место, где изолируют здоровых людей после контакта с зараженными (первый открыли на прошлой неделе в Струнино). Под него перепрофилировали областной комплексный реабилитационный центр в Загородном. Обсерватор рассчитан на 75 человек. В нем двухместные палаты с отдельными санузлами и балконами, обитателям будет положено трехразовое горячее питание. Пункт поделен на «грязную» и «чистую» зоны, чтобы те, кто уже на карантине, не пересекались с вновь прибывшими.

Пока обсерватор пустой. Размещать здесь планируется тех жителей Владимира и области, которые приехали из стран или регионов с опасной эпидобстановкой по коронавирусу и не могут самоизолироваться дома: например, живут в общежитиях или с многочисленными домочадцами. По правилам, обсерватор заселяется сразу целиком или в крайнем случае по палатам, то есть в двухместную палату могут поместить двух человек, только если они прибыли одновременно из одного района и имеют одинаковую степень риска заражения. Подселять в палату никого не могут.

В штабе обсерватора 90 человек - медсестры, врачи и обслуживающий персонал. На его содержание выделено 15 миллионов рублей. Закуплены средства индивидуальной защиты для медиков, оборудование и растворы для проведения дезинфекции, а также антисептики для личного использования. Предусмотрен санпропускник. Охранять обсерватор будут сотрудники Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Университет вернул владимирке деньги за обучение
Жителя Суздаля наказали за экстремистский ролик в соцсети
Ковровские полицейские задержали мужчину с поддельными водительскими правами
ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 руб
ВТБ Регистратор запустил услугу регистрации акционерных обществ и выпусков ценных бумаг
Группа ВТБ предоставила Узпромстройбанку кредит под покрытие Экспортно-кредитного агентства Австрии
Жители Владимирской области стали реже болеть туберкулезом
В Меленках от отравления угарным газом погиб мужчина
Коронавирус во Владимирской области, новости на 24 марта: сделано 565 тестов, положительных нет
31 марта в Киржачском районе отключат телевидение
Прибывших из-за рубежа владимирцев, которые не будут соблюдать режим самоизоляции, оштрафуют