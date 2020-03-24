Во Владимире открыли "обсерватор" - изолятор для возможных носителей коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T11:44:47+03:00

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Во Владимирской области открыли второй в регионе обсерватор - так в карантинном законодательстве называется место, где изолируют здоровых людей после контакта с зараженными (первый открыли на прошлой неделе в Струнино). Под него перепрофилировали областной комплексный реабилитационный центр в Загородном. Обсерватор рассчитан на 75 человек. В нем двухместные палаты с отдельными санузлами и балконами, обитателям будет положено трехразовое горячее питание. Пункт поделен на «грязную» и «чистую» зоны, чтобы те, кто уже на карантине, не пересекались с вновь прибывшими.

Пока обсерватор пустой. Размещать здесь планируется тех жителей Владимира и области, которые приехали из стран или регионов с опасной эпидобстановкой по коронавирусу и не могут самоизолироваться дома: например, живут в общежитиях или с многочисленными домочадцами. По правилам, обсерватор заселяется сразу целиком или в крайнем случае по палатам, то есть в двухместную палату могут поместить двух человек, только если они прибыли одновременно из одного района и имеют одинаковую степень риска заражения. Подселять в палату никого не могут.

В штабе обсерватора 90 человек - медсестры, врачи и обслуживающий персонал. На его содержание выделено 15 миллионов рублей. Закуплены средства индивидуальной защиты для медиков, оборудование и растворы для проведения дезинфекции, а также антисептики для личного использования. Предусмотрен санпропускник. Охранять обсерватор будут сотрудники Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU