2020-03-24T11:23:23+03:00
Происшествия

На владимирском железнодорожном вокзале украли более 50 тонн асфальтобетонной смеси

Ущерб ОАО «РЖД» составил более 186 тысяч рублей
Алена Головина
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Украденные 52 тонны асфальтобетонной смеси предназначались для реконструкции привокзальной площади на территории жд вокзала. Факт хищения был установлен сотрудниками владимирской транспортной прокуратуры, которые проверяли, как реализуется инвестпрограмма «Адаптация вокзального комплекса Владимир для использования маломобильными группами населения». Нанесенный ущерб ОАО «РЖД» составил 186 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Заказчику - руководству Горьковской дирекции по капитальному строительству (филиал ОАО «РЖД») - внесено представление. По мнению надзорного ведомства, преступление произошло из-за отсутствия должного контроля со стороны заказчика за ходом ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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