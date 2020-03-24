2020-03-24T11:16:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области - пока ноль

Под медицинским наблюдением остается 4730 человек
Вероника ПАНИНА
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По данным оперативного штаба по предотвращению эпидемии коронавируса, на утро 24 марта количество зараженных коронавирусом во Владимирской области все еще нулевое. Это уникальная ситуация, во всех соседних регионах случаи заражения уже выявлены, и не по одному. И только во Владимирской области выявленных случаев заражения нет.

Под медицинским наблюдением на карантине находится 4730 человек, это вернувшиеся в последние две недели из-за границы или члены их семей, близко с ними контактировавшие. Всего, по данным департамента образования, в группу риска во Владимирской области по коронавирусу входит 415 тысяч жителей - примерно треть региона. Среди них 346 тысяч жителей в возрасте старше 60 лет и 68 тысяч человек, страдающих хроническими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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