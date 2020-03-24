2020-03-24T10:32:49+03:00
Происшествия

В Ковровском районе убили таксиста

Пассажир ударил его ножом
Алена Головина
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Инцидент произошел 22 марта 2020 года в Ковровском районе. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения вызвал такси, чтобы поехать к своему другу в поселок Достижение Ковровского района. Когда таксист привез его на место, нетрезвый пассажир отказался платить. За поездку он должен был отдать 250 рублей. Между мужчинами возник конфликт. Пассажир ударил таксиста ножом и убежал. 45-летний водитель с трудом выбрался из машины и на попутном транспорте добрался до больницы, но в тот же день скончался. Подозреваемого задержали «по горячим следам». Следователь СК России ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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