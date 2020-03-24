Владимирские полицейские задержали троих цыган, распространявших наркотики

24 Март 2020 2020-03-24T10:23:09+03:00

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Владимирские полицейские задержали троих цыган, жителей Псковской области, в возрасте от 31 до 41 года. Они подозреваются в сбыте синтетических наркотиков на территории Владимирской и Московской областей. Подозреваемые передвигались на автомобиле. В ходе досмотра в машине был обнаружен «метадон» весом почти 300 граммов. Двое фигурантов находятся под арестом, сообщается в пресс-службе УМВД по Владимирской области. На данный момент устанавливаются каналы приобретения подозреваемыми запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU