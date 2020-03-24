Владимирские полицейские задержали троих цыган, распространявших наркотики
Сбытом наркотических средств они занимались во Владимирской и Московской областях
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Владимирские полицейские задержали троих цыган, жителей Псковской области, в возрасте от 31 до 41 года. Они подозреваются в сбыте синтетических наркотиков на территории Владимирской и Московской областей. Подозреваемые передвигались на автомобиле. В ходе досмотра в машине был обнаружен «метадон» весом почти 300 граммов. Двое фигурантов находятся под арестом, сообщается в пресс-службе УМВД по Владимирской области. На данный момент устанавливаются каналы приобретения подозреваемыми запрещенных веществ.
ИСТОЧНИК KP.RU