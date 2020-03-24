2020-03-24T10:23:09+03:00
Происшествия

Владимирские полицейские задержали троих цыган, распространявших наркотики

Сбытом наркотических средств они занимались во Владимирской и Московской областях
Алена Головина
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирские полицейские задержали троих цыган, жителей Псковской области, в возрасте от 31 до 41 года. Они подозреваются в сбыте синтетических наркотиков на территории Владимирской и Московской областей. Подозреваемые передвигались на автомобиле. В ходе досмотра в машине был обнаружен «метадон» весом почти 300 граммов. Двое фигурантов находятся под арестом, сообщается в пресс-службе УМВД по Владимирской области. На данный момент устанавливаются каналы приобретения подозреваемыми запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Университет вернул владимирке деньги за обучение
Жителя Суздаля наказали за экстремистский ролик в соцсети
Ковровские полицейские задержали мужчину с поддельными водительскими правами
ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 руб
ВТБ Регистратор запустил услугу регистрации акционерных обществ и выпусков ценных бумаг
Группа ВТБ предоставила Узпромстройбанку кредит под покрытие Экспортно-кредитного агентства Австрии
Жители Владимирской области стали реже болеть туберкулезом
В Меленках от отравления угарным газом погиб мужчина
Коронавирус во Владимирской области, новости на 24 марта: сделано 565 тестов, положительных нет
31 марта в Киржачском районе отключат телевидение
Прибывших из-за рубежа владимирцев, которые не будут соблюдать режим самоизоляции, оштрафуют