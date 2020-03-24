В 2020 году во Владимирской области отремонтируют 11 поликлиник
На последнем заседании Законодательного собрания на здравоохранение Владимирской области дополнительно было выделено на этот год более 500 млн рублей.
Большая часть средств предназначена для укрепления материально-технической базы больниц и поликлиник. В частности, на них будут капитально отремонтированы детские поликлиники в Петушинской районной больнице, Центральной городской больнице Коврова, Городской больнице №4 Владимира, Городской больнице №2 Владимира, Ковровской городской больнице №2, Селивановской центральной районной больнице, Суздальской районной больнице, Городской больнице ЗАТО Радужный. Планируется провести капремонт поликлиник Городской больницы ЗАТО Радужный и Киржачской районной больницы.
В этом году планируется приобрести 23 автомобиля скорой медицинской помощи для 14 лечебных учреждений и 1 неонатальный реанимобиль для Областной детской клинической больницы. Новые машины также получат 10 лечебных учреждений амбулаторного звена. Будут закуплены 5 передвижных мобильных комплексов, в том числе 2 стоматологических – для Областной стоматологической поликлиники и Детской стоматологической поликлиники г. Владимира, маммографический комплекс и комплекс «Женское здоровье» – для Александровской районной больницы, комплекс диагностики на ВИЧ/СПИД – для Областной клинической больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU