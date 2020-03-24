2020-03-24T10:04:07+03:00
Общество

В 2020 году во Владимирской области отремонтируют 11 поликлиник

А вообще на региональную медицину выделяется дополнительно 500 миллионов рублей
Алексей СУХОВ
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На последнем заседании Законодательного собрания на здравоохранение Владимирской области дополнительно было выделено на этот год более 500 млн рублей.

Большая часть средств предназначена для укрепления материально-технической базы больниц и поликлиник. В частности, на них будут капитально отремонтированы детские поликлиники в Петушинской районной больнице, Центральной городской больнице Коврова, Городской больнице №4 Владимира, Городской больнице №2 Владимира, Ковровской городской больнице №2, Селивановской центральной районной больнице, Суздальской районной больнице, Городской больнице ЗАТО Радужный. Планируется провести капремонт поликлиник Городской больницы ЗАТО Радужный и Киржачской районной больницы.

В этом году планируется приобрести 23 автомобиля скорой медицинской помощи для 14 лечебных учреждений и 1 неонатальный реанимобиль для Областной детской клинической больницы. Новые машины также получат 10 лечебных учреждений амбулаторного звена. Будут закуплены 5 передвижных мобильных комплексов, в том числе 2 стоматологических – для Областной стоматологической поликлиники и Детской стоматологической поликлиники г. Владимира, маммографический комплекс и комплекс «Женское здоровье» – для Александровской районной больницы, комплекс диагностики на ВИЧ/СПИД – для Областной клинической больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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