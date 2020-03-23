2020-03-23T21:10:36+03:00
Происшествия

На вязниковском предприятии 26-летняя станочница получила производственную травму

В отношении директора возбуждено уголовное дело
Алена Головина
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Несчастный случай произошел в декабре 2019 года на предприятии"Строймаш" в Вязниках. 26-летняя станочница получила серьезную производственную травму. В ходе проверки надзорным ведомством выяснилось, что на предприятии не соблюдались требования охраны труда. 26-летнюю местную жительницу взяли на должность станочника деревообрабатывающих станков 1 разряда без испытательного срока. Не были обеспечены безопасные условия труда: сотрудники работали на станках без специальных защитных приспособлений. В отношении директора возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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