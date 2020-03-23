В Лакинске "Лада" врезалась в припаркованный на трассе грузовик: есть погибший

23 Март 2020 2020-03-23T20:27:37+03:00

В Лакинске "Лада" врезалась в припаркованный на трассе грузовик: есть погибшиий Фото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте

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Авария произошла 23 марта, в Лакинске, в половине пятого вечера. Напротив здания "Лакинской мануфактуры" на обочине трассы стоял припаркованный грузовик "Мерседес". Водитель автомобиля "Лада Калина", двигавшийся в сторону Москвы, по непонятным причинам врезался в иномарку. И скорость, видимо, была огромной. "ВАЗ" - всмятку. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, на месте ДТП погибла 68-летняя пассажирка "Лады", водителя госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU