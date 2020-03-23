В Добром пожарные тушат сухую траву на площади 500 квадратных метров

23 Март 2020 2020-03-23T17:53:14+03:00

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23 марта в 14.32 пожарным сообщили о загорании сухой травы в Добром, в районе дома 42 по улице Куйбышева. Как сообщают пользователи соцсетей, кто-то специально поджег траву.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, сейчас на месте работают 6 пожарных и 2 единицы техники. Пострадавших нет. Площадь, охваченная огнем, составляет 500 квадратных метров.

- Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в течение 10 минут, сейчас окончательно дотушивают, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU