В Добром пожарные тушат сухую траву на площади 500 квадратных метров
Пострадавших нет
.Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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23 марта в 14.32 пожарным сообщили о загорании сухой травы в Добром, в районе дома 42 по улице Куйбышева. Как сообщают пользователи соцсетей, кто-то специально поджег траву.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, сейчас на месте работают 6 пожарных и 2 единицы техники. Пострадавших нет. Площадь, охваченная огнем, составляет 500 квадратных метров.
- Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в течение 10 минут, сейчас окончательно дотушивают, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU