Владимирские пожарные выезжали 13 раз за сутки на тушение палов травы

23 Март 2020 2020-03-23T17:02:37+03:00

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За минувшие сутки – 22 марта - пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения Владимирской области 13 раз выезжали на тушение палов травы. Общая площадь пожаров составила 98 150 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба МЧС, всего с начала года в области случилось 28 палов сухой травы. Общая площадь выгорания составила 167 640 квадратных метров.

Сотрудники МЧС выезжают на тушение палов травы только в границах населенных пунктов. А бороться с палами вне городов и деревень должны по законодательству органы местного самоуправления.

Сжигание сухой травы, мусора, листвы на территории населенного пункта наказывается штрафами: до 3 тысяч рублей на граждан, до 10 тысяч — для должностных лиц, до 150 тысяч — для организаций. Если траву или хворост поджигают рядом с лесом, то штраф будет уже 4 тысячи, на должностных лиц — от 15 до 25, на юридических — от 150 до 250 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU