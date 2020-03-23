Владимирские предприниматели не хотели брать на работу инвалидов

23 Март 2020 2020-03-23T16:18:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Нарушения обнаружила прокуратура у нескольких десятков городских предприятий. В ООО «Лидер» сотруднику, имеющему инвалидность, вопреки требованиям закона, по трудовому договору отпуск полагался менее тридцати календарных дней. В связи с выявленными нарушениями в адрес директора организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого права инвалида восстановлены. Кроме того, ряд городских организаций не предоставляли в Центр занятости населения информацию о наличии у них вакансий, подходящих для трудоустройства инвалидов. Городской прокуратурой 34 руководителям владимирских предприятий внесены представления, по результатам рассмотрения которых пятнадцать сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, а 19 представлений еще находятся на рассмотрении. Также прокуратурой города возбуждено 17 производств по делам об административных правонарушениях за непредставление информации. Должностным лицам ,признанными виновными в таком нарушении, грозит штраф от 300 до 500 рублей. Для юридических лиц он немного больше: от трех до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU