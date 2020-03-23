2020-03-23T16:06:23+03:00
Происшествия

Жительница Владимира незаконно прописала у себя более сотни мигрантов

С каждого зарегистрированного горожанка взяла по полторы тысячи рублей
Ирина Мальцева
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В отношении жительницы Владимира возбуждено уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Как показала прокурорская проверка, женщина нарушила миграционное законодательство, и, не собираясь пускать мигрантов к себе домой, регистрировала их у себя за деньги. За каждый факт регистрации она брала полторы тысячи рублей. Сейчас расследование, которое проводят правоохранительные органы, продолжается, оно находится под контролем прокуратуры. Если горожанку признают виновной, ей грозит крупный штраф или принудительные работы до трех лет. впрочем, женщину могут и освободить от уголовной ответственности – если окажется, что она активно способствовала раскрытию этого преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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