На троих жителей Владимирской области завели уголовные дела за фиктивную прописку иностранцев

23 Март 2020 2020-03-23T15:04:09+03:00

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В январе 2020 года 35-летняя жительница города Кольчугино направила в территориальный отдел по вопросам миграции четыре уведомления о приезде гостей из ближнего зарубежья. Место их проживания она указала в своем доме. По данным УМВД, в этом же городе 40-летний мужчина направил три уведомления и также указал место проживания иностранцев в своей квартире. И женщина, и мужчина так и не предоставили жилье гостям. На них завели уголовное дело за фиктивную постановку на учет.

32-летняя жительница Александровского района в начале февраля тоже поставила за деньги на учет аж шестерых человек! В отношении нее также возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU