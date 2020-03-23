Стилист Александр Рогов снимает модное шоу в Суздале

23 Март 2020 2020-03-23T14:13:29+03:00

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23 и 24 марта в Суздале проходят съёмки программы «Рогов в городе» с главным стилистом телеканала СТС Александром Роговым.

На месте всего за сутки Рогов преобразит жительницу Суздаля. С помощью местных специалистов Александр подберёт девушке яркие образы и покажет, что и в родном городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек.

«Новое шоу — для тех и про тех, кто думает, что за МКАДом кончается стиль. Быть классной и модной можно, независимо от места, где вы живёте. Для этого есть все средства в родном городе, что я и докажу. И мне хочется не просто сделать эффектные преображения, но и открыть зрителям нашу страну с неожиданной стороны», - подчеркивает Александ Рогов.

ИСТОЧНИК KP.RU