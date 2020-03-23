Владимирским полицейским вручили новые служебные машины

23 Март 2020 2020-03-23T13:40:30+03:00

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24 автомобиля, поступившие в регион в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», оборудованы сигнальными громкоговорящими установками, средствами видеофиксации, радиостанциями и специальными медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, сообщает пресс-служба УМВД.

Начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области Александр Новиков отметил, что машины получили автопарки города Владимира и еще двенадцати районов области. Машины прошли технический осмотр и полностью готовы к эксплуатации в различных дорожных и погодных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU