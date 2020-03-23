В киржачском магазине нашли просрочку

23 Март 2020 2020-03-23T13:25:31+03:00

Предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей

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В марте текущего года специалисты Россельхознадзора по Владимирской области проверили торговую точку Киржачском районе.

В ходе проверки специалисты нашли просроченную на 10 дней продукцию - «Магур куриный с сыром и ветчиной» общим весом 3,7 кг. Сопроводительных документов на этот товар проверяющие не нашли.

Кроме того, в магазине при хранении животноводческой продукции морозильные камеры не оборудованы термометрами, записи контроля температурного режима не проводились.

В отношении ИП был составлен протокол об административном правонарушении. Предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей. Просроченный товар собственник магазина утилизировал.

ИСТОЧНИК KP.RU