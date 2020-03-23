2020-03-23T11:57:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом во Владимирской области: на 22 марта зараженных нет

Карантин по коронавирусу во Владимирской области пока не введен
Вероника ПАНИНА
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По данным департамента здравоохранения, на утро 22 марта во Владимирской области нет ни одного положительного анализа на коронавирус. Владимирская область остается единственным регионом поблизости от Москвы, где пока не выявлено ни одного случая коронавируса. Зараженные уже есть в Нижегородской, Ивановской, Рязанской и Ярославской областях.

Для предотвращения распространения инфекции специалисты 54 медицинских организаций консультируют жителей, которые лечатся дома от гриппа и ОРВИ или находятся на домашнем карантине после недавнего возвращения из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. За последние сутки от таких граждан в Роспотребнадзор поступило 33 звонка. Всего на домашнем карантине находится 6000 человек. Больничный лист им оформляют удаленно, без посещения поликлиники.

В выходные в 12 медучреждениях области также организован приём больных с признаками ОРВИ через фильтр-боксы.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения: 8-800-707-42-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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