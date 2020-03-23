Владимирцев приглашают на производство медицинских масок
Владимирский департамент по труду и занятости приглашает жителей города на работу по производству индивидуальных средств защиты от коронавируса ООО "Бриз-Кама". Работа временная, оплата труда - сдельная, причем заработная плата будет выплачиваться из средств областного бюджета. В основном данные вакансии предназначены для студентов и безработных, причем гражданам, стоящим на учете в центре занятости, предусмотрена также выплата материальной поддержки.
Правда, узнать точный размер заработной платы не удалось, на предприятии только сказали, что она сдельная и зависит от выработки. Причем рассказали, что каждый нанятый сотрудник будет делать не маску или респиратор целиком, а только выполнять одну операцию, поэтому понять, какая сумма в итоге выйдет "на руки", не удалось. Контактные телефоны для тех, кто заинтересовался вакансиями:
– ООО «Бриз – Кама» – (4922) 44-10-58,
– Центра занятости населения города Владимира – (4922) 53-36-82.
ИСТОЧНИК KP.RU