Владимирцев приглашают на производство медицинских масок

23 Март 2020 2020-03-23T11:13:06+03:00

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Владимирский департамент по труду и занятости приглашает жителей города на работу по производству индивидуальных средств защиты от коронавируса ООО "Бриз-Кама". Работа временная, оплата труда - сдельная, причем заработная плата будет выплачиваться из средств областного бюджета. В основном данные вакансии предназначены для студентов и безработных, причем гражданам, стоящим на учете в центре занятости, предусмотрена также выплата материальной поддержки.

Правда, узнать точный размер заработной платы не удалось, на предприятии только сказали, что она сдельная и зависит от выработки. Причем рассказали, что каждый нанятый сотрудник будет делать не маску или респиратор целиком, а только выполнять одну операцию, поэтому понять, какая сумма в итоге выйдет "на руки", не удалось. Контактные телефоны для тех, кто заинтересовался вакансиями:

– ООО «Бриз – Кама» – (4922) 44-10-58,

– Центра занятости населения города Владимира – (4922) 53-36-82.

ИСТОЧНИК KP.RU