Читатели областной библиотеки для детей и молодёжи могут получить бесплатный доступ к всероссийским электронным библиотекам

22 Март 2020 2020-03-22T17:25:20+03:00

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Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи как и многие другие ушла на дистанционный режим работы. Что можно сделать удаленно сообщает департамент культуры.

Так, через сайт библиотеки detmobib.ru можно выйти на разные всероссийские электронные детские библиотеки. Читатели библиотеки могут позвонить по телефону 8(4922)33-64-66, назвав номер своего читательского билета, и получат пароль и логин для бесплатного пользования этими библиотеками. Электронные книги можно читать на мобильных устройствах на платформах iOS, Android и Windows Phone, на специализированных ридерах или любом другом устройстве, имеющем браузер с доступом в интернет.

Кроме того, в официальных группах библиотеки в соцсетях можно почитать обзоры книг, интересные факты о писателях, иллюстраторах, книгах-юбилярах. Ведется работа по созданию познавательных викторин для детей, подростков и молодёжи сайте библиотеки. Наконец, книги можно продлить через сайт библиотеки или по телефону: 8(4922)333-700, 33-64-66.

ИСТОЧНИК KP.RU